Головченко рассказал о возможных сроках, формате и тематике Всебелорусского народного собрания

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у главы государства рассказал журналистам о ходе подготовки к Всебелорусскому народному собранию, его сроках, тематике и формате, передает корреспондент БЕЛТА.

В ближайшее время будет разработано распоряжение Президента о формировании организационного комитета по подготовке и проведению ВНС. Затем оргкомитет внесет главе государства предложения по дате, формату, тематике мероприятия.

"Мы рассчитываем, что оно состоится в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале", - пояснил премьер-министр. Он уточнил, что с учетом эпидемической обстановки оргкомитет может скорректировать сроки и формат собрания.

Что касается повестки дня, то планируется ее разделить на два масштабных тематических блока - вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны.

Традиционно в блоке социально-экономической повестки будет обсуждаться программа развития страны на пятилетку. "Мы уже сейчас видим, что не все задачи, которые ставились (на текущую пятилетку. - Прим. БЕЛТА), получилось выполнить. Где-то мы смогли уже сейчас перевыполнить доведенные задачи (я имею в виду в экономике), где-то пока не очень получилось. Поэтому Президент поставил задачу прозрачно и предметно проанализировать, что необходимо сделать, какие новые механизмы избрать для того, чтобы в следующей пятилетке мы зашагали более уверенно и показали более впечатляющие темпы экономического роста", - отметил Роман Головченко.

Отличие предстоящего форума от предыдущих в том, что на нем будет обсуждаться и широкий круг вопросов общественно-политического развития Беларуси. Сейчас эта тематика активно дискутируется на диалоговых площадках по всей стране. Как заверил Роман Головченко, прозвучавшие предложения будут аккумулироваться организационным комитетом, который внесет их на рассмотрение собрания, "создав почву для обсуждения возможных вопросов модернизации общественно-политической системы Беларуси".

По его словам, в числе обязательных требований руководства страны к формату собрания - наличие разных точек зрения, дискуссия по актуальным вопросам. "Плюрализм мнений, представительство разных социальных групп на Всебелорусском народном собрании - это основа, чтобы оно было успешным и результативным", - сказал премьер-министр.-0-