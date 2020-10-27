Лукашенко о Всебелорусском народном собрании: это должен быть реальный диалог о стратегии развития страны

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание должно стать площадкой для реального диалога по выработке стратегии развития страны. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

На рассмотрение главы государства был внесен нормативный правовой акт о подготовке шестого Всебелорусского народного собрания и создании организационного комитета по его проведению. "Прежде чем подписать этот документ, я хотел бы обсудить с вами некоторые аспекты предстоящего важнейшего политического мероприятия", - пояснил Президент.

Он подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание - это особая форма народовластия в стране. И во время форума предстоит определить, как будет развиваться государство в будущем.

Александр Лукашенко обратил внимание, что власть в Беларуси всегда советовалась с людьми при принятии судьбоносных для страны решений.

"Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет только так, как решит белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва, - заявил он. - Я гарантирую, что будет только так, как решит народ. Мы не будем мышкованием заниматься, не будем создавать что-то под себя. Как люди решат - так и будет".

Президент считает, что в будущем необходимо на конституционном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания. "Эту форму "народного творчества" надо сделать конституционной. Не под какие-то личности. Дело не в личностях, - заметил он. - Пять собраний уже прошло, и никто не сказал, что это было во вред. И эту норму надо сделать конституционной. Кстати, с диалоговых площадок такие предложения на мое имя уже поступали. Я поддерживаю, но это народу решать".

Одним из важных вопросов предстоящего собрания станет подведение итогов социально-экономического развития страны за последние 5 лет.

"Ключевой задачей, которую нам следует поставить перед участниками собрания, является выработка современных, эффективных и реально действующих механизмов, которые помогут нам решить проблемы, сдерживающие экономический рост", - сказал Александр Лукашенко.

Особое внимание, по словам Президента, необходимо уделить вопросу избрания делегатов собрания.

"Здесь должны быть представители абсолютно всех слоев общества, которые хотят что-то сказать, хотят быть услышанными и умеют слушать, всех социальных и профессиональных групп, общественных организаций, депутаты всех уровней. Не только руководители, но и люди от станка, от земли, которые непосредственно знают и чувствуют все проблемы простого человека, - подчеркнул глава государства. - Это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны. Пусть люди открыто говорят, обсуждают - примем решения и будем по ним жить".

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