Головченко рассказал об условиях для восстановления отношений с Литвой

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каковы условия для восстановления отношений с Литвой, рассказал в эфире "Беларусь 1" премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"Я думаю, что при наличии реального желания восстановить отношения, вывести их на нормальный уровень, это не займет много времени. По крайне мере я могу сказать за белорусское правительство, что мы готовы нормализовать отношения очень быстро. Но для этого литовская сторона должна отказаться, во-первых, от той риторики, которую проводит по отношению к нашей стране, во-вторых, от подрывных действий, которые направлены против безопасности и суверенитета Беларуси", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр считает, что зарубежные политики не способны нанести категорический ущерб нашим отношениям. "Более того, уверен, что нормализация обязательно произойдет, но затягивание этих сроков приведет к тому, что нам потребуется больше времени для того, чтобы все сделать. Пройдет еще полгода, и я не уверен, что мы будем в состоянии вернуть транзитные потоки в Литву. Считаю, что это крайне недальновидная и непродуманная политика, которая приносит ущерб экономике Литвы", - отметил он.-0-