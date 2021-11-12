Головченко: произведенный в Беларуси по полному циклу "Спутник V" поступит в оборот к июню 2022 года

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гражданский оборот вакцина "Спутник V" поступит к июню 2022 года. Об этом журналистам сегодня сообщил премьер-министр Роман Головченко во время посещения РУП "Белмедпрепараты", передает корреспондент БЕЛТА.

На предприятии презентовали инвестиционный проект организации полного цикла фармацевтического производства вакцины "Спутник V" на территории Беларуси. В мероприятии, помимо премьер-министра, приняли участие его заместитель Игорь Петришенко и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

"Проект реализуется быстрыми темпами. Сейчас находимся на промежуточной стадии. Завершается монтаж биотехнологического оборудования от ведущего мирового производителя. В декабре здесь будет заложена первая валидационная серия. Это 10% от промышленной серии, которая поступит на хранение и будет проверена на стабильность. Если все будет хорошо, то далее последуют процедуры регистрации в Беларуси и России. Исходя из графика, к началу лета следующего года вакцина будет готова к поступлению в гражданский оборот в Беларуси и на экспортный рынок. Общий объем ее производства - более 10 млн доз в год, из которых 4 млн рассчитано для Беларуси", - рассказал Роман Головченко.

Как отметил премьер-министр, при необходимости на производстве можно будет выпускать не только "Спутник V", но и другие современные биопрепараты. "Вакцина станет первым препаратом, который будет освоен на этих мощностях, но оборудование здесь имеет универсальный характер и позволяет производить широкий спектр востребованных для рынка биопрепаратов. Это уникальное место с точки зрения оснащенности для фармацевтической и биотехнологической отрасли страны, настоящий прорыв", - подчеркнул он.

Генеральный директор РУП "Белмедпрепараты" Сергей Беляев напомнил, что производить вакцину "Спутник V" на предприятии будут по полному циклу: начиная от биологического производства субстанции активного компонента до производства готовой формы в виде ампул или флаконов, которые будут востребованы потребителями. На полные мощности производства здесь планируют выйти в 2022-2023 годах.-0-