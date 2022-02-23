Головченко: Вооруженные Силы надежно защищают безопасность государства

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные Силы надежно защищают безопасность государства. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, открывая соревнования по стрельбе между руководством силовых структур Беларуси, посвященные Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня День защитников Отечества. Этот праздник нам близок и понятен, он священен для каждого из нас. Мы принесли этот праздник из советских времен и инкорпорировали в нашу государственную идеологию. Мы сделали это абсолютно сознательно. В последние годы белорусское общество явственно ощутило, что Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организации - тот хребет, на который может опереться государство в непростые моменты. Военная организация государства надежно защитит его безопасность", - подчеркнул Роман Головченко.

"Вчера, поздравляя ветеранов, весь силовой блок, Президент Беларуси сказал, что принимаются серьезные меры по подготовке наших Вооруженных Сил к действиям в любых условиях. Это действительно так. В течение прошлого года были приняты самые масштабные и финансово емкие решения за всю историю нашей независимости по перевооружению Вооруженных Сил. В течение ближайших нескольких лет для нашей армии и других силовых структур поступит значительное количество образцов вооружения и военной техники. Такой масштабной программы никогда у нас не было, но само время обязывает нас это делать, в дополнение к тому, что производит и поставляет наш отечественный оборонный сектор", - отметил премьер-министр.

Соревнования по стрельбе проходят сегодня в спортивно-стрелковом комплексе имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. "Символично, что мы сегодня собрались в этом месте, значимом для белорусского стрелкового спорта, который подарил нашей стране много чемпионов и призеров. Уверен, все участники соревнований сегодня покажут самый достойный результат. Желаю всем спортивных успехов и побед, а нашей Беларуси - мира и благополучия", - резюмировал Роман Головченко.-0-