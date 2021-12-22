22 декабря, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил благодарности работникам энергетической сферы, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе награжденных - представители Министерства энергетики, "Минскэнерго", "Гродноэнерго", "Брестэнерго", филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области.

Николай Беспальк и Роман Головченко

Василий Красновский и Роман Головченко

Владимир Морозевич и Роман Головченко

Ольга Прудникова и Роман Головченко

Вячеслав Чекуров и Роман Головченко

На БелАЭС сегодня началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока. "Очень символично, что это происходит в профессиональный праздник - День энергетика. Конечно, все мы ведем отсчет нового этапа развития белорусской энергетики с момента ввода в эксплуатацию первого энергоблока. В следующем году мы выйдем на запуск и второго энергоблока", - сказал Роман Головченко. По его словам, два энергоблока позволят обеспечивать порядка 40% электропотребления страны.

"Конечно, ни один проект не смог бы состояться без самоотдачи, самоотверженности и нацеленности на результат, без коллектива станции, Министерства энергетики, органов-регуляторов ядерной безопасности. Благодарен всем профессионалам своего дела, которые каждодневным трудом и на строительной площадке, и в кабинете вносят вклад в реализацию важнейших для страны проектов", - отметил премьер-министр.-0-