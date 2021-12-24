Головченко вручил госнаграды представителям различных сфер

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил сегодня государственные награды более чем 50 представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в канун наступающего Нового года очень приятно по поручению Президента Беларуси вручить вам, лучшим представителям трудовых коллективов страны, государственные награды. Своим личным примером вы доказываете, сколь велика роль каждого человека, каждой личности в укреплении страны, наращивании ее производственного, культурного, социального потенциала. Глубокого уважения заслуживает преданность делу и целеустремленность в достижении целей развития как ваших коллективов, организаций, так и нашей Родины в целом", - сказал Роман Головченко.

В зале присутствуют представители самых разных профессий. "Традиционно среди награждаемых медицинские работники. Именно вы лучше всего знаете настоящую цену человеческой жизни и стоите на страже здоровья общества", - подчеркнул он.

Высокими наградами отмечен труд представителей нефтехимической и энергетической отраслей, работников органов статистики, налоговой службы.

Слова благодарности сказаны строителям, работникам промышленного комплекса и ученым.

Также государственные награды вручены представителям образовательной, культурной сфер. "Ваш вклад в развитие национального искусства, духовное и эстетическое воспитание наших граждан без преувеличения огромно. Я уверен, что ваши выдающиеся профессиональные качества, которые сегодня отмечены, ваша энергия и ответственность будут и впредь служить на благо нашей Родины", - отметил премьер-министр.

"Государственная награда - это всегда знак признания заслуг и одновременно знак высокого доверия. Гордитесь этим, будьте всегда ориентиром для других и, самое главное, никогда не останавливайтесь на достигнутом", - констатировал глава правительства.

Роман Головченко пожелал всем награжденным здоровья и дальнейших успехов в служении на благо страны.-0-