Госнаград удостоены представители различных сфер деятельности

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующий указ №509 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 23 декабря, сообщили в пресс-службе главы государства.

Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, спасение людей на воде и во время пожара, достижение высоких производственных показателей, значительный личный вклад в защиту прав и законных интересов граждан, развитие калийной и строительной отраслей, сельского и дорожного хозяйства, дела добровольного страхования, заслуги в обучении и воспитании молодежи, сфере охраны здоровья, культуры и спорта.

Орденом Почета награждены директор Ошмянского государственного аграрно-экономического колледжа Виктор Войшнарович и наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования ремонтно-энергетического цеха №5 Минского электротехнического завода имени В.И.Козлова Анатолий Еленич.

Медали "За спасенную жизнь" удостоены начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №2 Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям Витебского областного управления МЧС Максим Боровицкий и командир отделения пожарной аварийно-спасательной части №1 Лоевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Гомельского областного управления МЧС Борис Грицков. Медалью "За отличие в охране общественного порядка" награжден водитель пожарной аварийно-спасательной части №1 Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Могилевского областного управления МЧС Владимир Ерохин.

Деятельность более двух десятков работников различных отраслей отмечена медалью "За трудовые заслуги". Среди них директор филиала по производству промышленных эмульсионных взрывчатых веществ Центра утилизации артиллерийских и инженерных боеприпасов Сергей Алексейчик, заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Белоус, прядильщица фабрики №3 Оршанского льнокомбината Людмила Гурская, генеральный директор управляющей компании холдинга "Белорусские обои" Александр Коляда, старший инспектор отдела режимно-секретной деятельности и делопроизводства управления Следственного комитета по Минской области Ирина Параскевич, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк.

В числе награжденных медалью Франциска Скорины заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Сергей Воскресенский, заместитель главного редактора газеты "Гомельская правда" Нина Злыденко, кинорежиссер студии анимационных фильмов Национальной киностудии "Беларусьфильм" Елена Турова.

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Народным артистом Беларуси стал член Белорусского союза музыкальных деятелей певец Владимир Провалинский, звания заслуженного артиста удостоен солист ансамбля песни и танца внутренних войск МВД Александр Авраменко.

Звание заслуженного деятеля культуры присвоено заместителю директора по научной работе мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Ларисе Бибик, заслуженному работнику сельского хозяйства - директору предприятия "Совхоз "Рачковичи" Николаю Красуцкому, заслуженному мастеру спорта - инженеру отделения связи и оповещения пожарного аварийно-спасательного отряда Могилевского областного управления МЧС Никите Уколову.-0-