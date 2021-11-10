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10 ноября 2021, 14:01

Головнева: насилие над детьми является достаточно серьезной социальной проблемой

Фото из архива
Фото из архива

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Насилие над детьми является достаточно серьезной социальной проблемой, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Головнева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Насилие над детьми представляет собой достаточно серьезную социальную проблему. Создание комфортной среды вокруг ребенка - это наша непосредственная степень ответственности. Поэтому мы реализуем в отрасли ряд проектов, направленных на создание прежде всего безопасной и дружественной среды в стенах учреждения образования, где ребенок, который, возможно, внутри семьи подвергается насилию либо испытывает внешнее насилие и не находит поддержки в семье, может получить необходимую помощь", - рассказала Елена Головнева.

По ее словам, оказание психологической помощи должно быть на достаточно высоком профессиональном уровне. "Поэтому в течение ряда лет уже идет работа над изменением программ подготовки педагогов-психологов с определенным акцентом на организацию профилактики в учреждениях образования. Мы работаем над повышением уровня профессиональных знаний педагогов через систему повышения квалификации. Мы ориентируем классных руководителей, учителей-предметников на то, что они должны уметь видеть и понимать, что ребенок испытывает состояние стресса, дискомфорта, какие-то сложные моменты в его жизни видеть и пытаться оказать такому ребенку помощь", - отметила замначальника управления.

Приоритетное внимание уделяется работе с родителями. "На сегодняшний день в системе образования реализуется проект "Родительский университет", в рамках которого идет просветительская работа с родителями по вопросам безопасности детей в интернете, профилактики насилия в отношении детей как в стенах учреждения образования, так и внутри семьи, на улице, от сверстников. Мы проводим достаточно широкую разъяснительную работу среди родительской общественности по возрастным особенностям детей, по формированию взаимоотношений взрослых с детьми, между детьми. Безусловно, объектом главного внимания профилактики является сам ребенок. По инициативе министра образования с сентября 2019 года на базе БГПУ имени Максима Танка открыт Республиканский центр психологической помощи. И для того, чтобы каждый ребенок сегодня, пусть анонимно, мог получить такую помощь, в учебных дневниках каждого ребенка размещен QR-код этого центра. И, поверьте, дети звонят. В сентябре в течение недели мы получали до 300 телефонных звонков. По QR-коду дети выходят на контакт с психологами центра, которые сопровождают их во всех сложных ситуациях", - подчеркнула Елена Головнева.

Замначальника добавила, что педагоги также могут обращаться в Республиканский центр психологической помощи и сообщать о выявленных фактах насилия в отношении детей. Дальше эту ситуацию на контроль возьмут все заинтересованные ведомства.-0-

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Теги
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