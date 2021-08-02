Гончарова: международный лагерь "Бе-Lа-Русь" - платформа для развития и укрепления сотрудничества молодежи

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 2 августа 2021
Минск Переменная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:00 Губернатор Нью-Йорка призвал пускать в бары и рестораны только вакцинированных В мире
18:39 Дорожную разметку нанесут ночью на 10 участках в Минске Регионы
18:36 В Академии МВД начался учебный сбор с новобранцами Общество
18:32 Делегация Генштаба ВС Казахстана посетила 38-ю Брестскую десантно-штурмовую бригаду Общество
18:28 Автомобильное топливо в Беларуси с 3 августа дорожает на одну копейку Экономика
18:26 Бывшего директора фирмы в Кобрине приговорили к 2,5 года ограничения свободы за халатность Происшествия
18:18 Гончарова: международный лагерь "Бе-Lа-Русь" - платформа для развития и укрепления сотрудничества молодежи Общество
18:11 Площадь торфяного пожара в Петриковском районе уменьшилась до 40 га Происшествия
18:08 Объявлен конкурс фотографий о зимних видах спорта в рамках премий Всемирного медиасаммита В мире
17:56 Сербская компания поможет НАИП привлекать балканские инвестиции в Беларусь Экономика
17:55 После событий в Токио назвать Тимановскую настоящей спортсменкой можно с большой натяжкой - сенатор Общество
17:54 Сильный ветер повредил кровли и повалил деревья в Полоцком и Россонском районах Регионы
17:50 "АМКОДОР" намерен выпускать сельхозтехнику в Ленинградской области Экономика
17:47 Под Березой электричка сбила сидевшего на рельсах мужчину Происшествия
17:46 Лукьянов: Беларусь и Россия давно выбрали свой путь и необходимо продолжать ему следовать Общество
17:45 В Оршанском районе водитель перевозил более 200 л окрашенного дизтоплива Происшествия
17:42 Белорусский союз женщин объявил республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ его деятельности Общество
17:41 ФОТОФАКТ: Во французском зоопарке родились панды-близнецы Калейдоскоп
17:39 Средняя зарплата работников студотрядов Минской области составляет около Br400 Регионы
17:37 Организации "Белтопгаза" добыли почти 1,3 млн т торфа Экономика
17:35 Черепахи оказались под угрозой вымирания из-за пластика В мире
17:30 Делали закладки по всей стране - задержаны очередные наркодилеры Происшествия
17:22 Сборная Китая сохраняет лидерство в медальном зачете токийской Олимпиады Спорт
17:14 Поставки рапсового масла на внутренний рынок Беларуси в I полугодии возросли почти в 19,5 раза Экономика
17:12 Дачники Сенненского района вместе с экологами и работниками леса провели благоустройство поселка Регионы
17:05 Экспорт белорусских стройматериалов в I полугодии вырос почти на 20% Экономика
16:59 Экспорт услуг в Брестской области за январь-апрель вырос на 25% Регионы
16:57 ФОТОФАКТ: Белорусская спортсменка Ирина Жук выступит в финале по прыжкам с шестом Спорт
16:52 Сифан Хассан выиграла олимпийский забег на 5000 м, Валари Оллман лучшая в метании диска Спорт
16:50 Белорусские синхронистки заняли 12-е место в квалификации произвольной программы дуэтов на ОИ Спорт
Все новости
Все новости
Общество
02 августа 2021, 18:18

Гончарова: международный лагерь "Бе-Lа-Русь" - платформа для развития и укрепления сотрудничества молодежи

Фото vk.com/brsmby
Фото vk.com/brsmby

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" - платформа для развития и укрепления сотрудничества молодежи Беларуси, России и Латвии, заявила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Александра Гончарова.

"Международный молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" - платформа для развития и укрепления сотрудничества молодежи Беларуси, России и Латвии. В этом году он традиционно объединил спортивную, творческую и креативную молодежь Беларуси, России и Латвии", - рассказала Александра Гончарова.

ХХХ Международный молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" прошел 29 июля - 1 августа у Кургана Дружбы на стыке границ Беларуси, Латвии и России в Верхнедвинском районе Витебской области под общим слоганом "Мы - вместе!". Все эти годы его организаторами выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Союз за прогресс молодежи Латвии и Российский союз молодежи. В этом году участниками лагеря стали порядка 400 молодых людей из Беларуси и России. Вместе с тем, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в работе лагеря приняли участие 13 гостей из Латвии. Полноценная же молодежная делегация СПМЛ дислоцировалась на территории этой страны и подключилась к программе мероприятий онлайн. К слову, латвийская сторона подготовила три короткометражки с исторической хроникой, трансляция которых состоялась во время официальных церемоний открытия и закрытия лагеря, а новички (по-другому их называют первогодками) дали во время торжественного открытия клятву на верность лагерю и его традициям.

Программа юбилейного лагеря была насыщена спортивными, творческими, командообразующими и деловыми мероприятиями. В нее вошли традиционные соревнования по футболу, волейболу и дартсу. В дополнение Российский союз молодежи как главный организатор юбилейной международной молодежной площадки предложил участникам сдать нормативы ГТО ("Готов к труду и отдыху!"). Команда старожил ("Крутые перцы") в свою очередь пригласила любителей померить силы в ловкости и меткости в игре бочче (петанк). В соревновательную часть творческой программы был включен конкурс "Б.А.Я.Н" (в нем были представлены команды России и Беларуси в смешанном составе) и конкурс бивуаков. По многочисленным заявкам состоялся фестиваль песен под гитару "30 лет с Бе-La-Русью".

Победителей в творческой программе определило жюри, в спортивных состязаниях - судейская коллегия, состоящая из представителей стран-участниц лагеря. Победители в командных спортивных соревнованиях, занявшие I, II, III места, награждены кубками, медалями и дипломами. Победители, занявшие I, II, III места в личном первенстве спортивной программы, - дипломами и медалями. Победители мероприятий творческой программы награждены дипломами.

Так, в конкурсе бивуаков первое место - у Гомельской области, на втором и третьем расположились Могилевская и Московская область соответственно.

В соревнованиях по футболу лучшими стала команда из России, на втором месте - ребята из Брестской области, третьем - Гомельской.

В соревнованиях по волейболу - в лидерах сборная команда Гомельской области и Минска, далее расположились команды из Брестской области и России.

В соревнованиях по дартсу первое место у команды Беларуси, второе - у России. В номинации "Дартс индивидуально" лидером стала Мария Конюх (Россия), второе место у Кирилла Тарасикова (Беларусь), третье - у Владимира Орловского (Беларусь).

В конкурсе "Б.А.Я.Н" на первом месте расположились Мария Лоханова (Витебск) и Артем Борисов (Нижний Новгород), на втором - Дарья Яковлева (Чувашия) и Максим Романюк (Гродно), на третьем - Виктория Бобнис (Гродно) и Михаил Романов (Чувашия).

Среди множества традиций лагеря, которые бережно хранят "Бе-Lа-Русы", важное место занимают мероприятия патриотической направленности. У монумента комсомольцам Прошковского подполья на территории Беларуси состоялся митинг "Мы помним, мы благодарим" с участием ветеранов Великой Отечественной войны из Псковского района.

Курган Дружбы был насыпан в 1959 году в память о боевом содружестве партизан Беларуси, Латвии и России на границе трех стран. Три аллеи проложены от Кургана - в сторону Беларуси березовая, Латвии - липовая, России - кленовая. На вершине Кургана растет дуб как символ добрососедских отношений трех наций. Именно поэтому дубовый лист стал символом международного молодежного лагеря "Бе-La-Русь".-0-

Фото vk.com/brsmby

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ молодежь
Новости рубрики Общество
Фото amia.by В Академии МВД начался учебный сбор с новобранцами
Фото mil.by Делегация Генштаба ВС Казахстана посетила 38-ю Брестскую десантно-штурмовую бригаду
На переднем плане - член Совета Республики Калина Капуцкая. Фото из архива После событий в Токио назвать Тимановскую настоящей спортсменкой можно с большой натяжкой - сенатор
Фото из архива Лукьянов: Беларусь и Россия давно выбрали свой путь и необходимо продолжать ему следовать
Фото из архива Белорусский союз женщин объявил республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ его деятельности
Фото из архива Белорусские школьники завоевали серебро и бронзу на международной олимпиаде по экономике
Главное
Во время встречи "Главная задача - сохранить людей" - Лукашенко принял с докладом главу МЧС
В Беларуси намолочено более 3,3 млн т зерна нового урожая
Белорус Максим Недосеков завоевал олимпийскую бронзу в прыжках в высоту
Горячая пора в Minsk World! Успейте купить квартиру по старым ценам с двойной выгодой!
Топ-новости
Пархамович: получать деньги из фондов развития стройотрасли смогут организации всех форм собственности
Программное выступление Президента должно стать методическим руководством для каждого - Щекин
Хренин: силы спецопераций - элита и гордость Вооруженных Сил Беларуси
Литвинчук и Худенко вышли в полуфинал олимпийской регаты в гонках байдарок-двоек на дистанции 500 м
Лукьянов: Беларусь и Россия давно выбрали свой путь и необходимо продолжать ему следовать
За сутки в Беларуси зарегистрированы 756 пациентов с COVID-19, выписаны 592
Белорусский НОК тесно сотрудничает с МОК в ситуации с Тимановской
За полугодие на телефонные линии МЧС поступило 630 тыс. сообщений о помощи
Члены Совета Республики проведут 6 августа единый день приема граждан
Олимпийская бронза Максима Недосекова поможет развитию юных спортсменов Витебска
Поставки рапсового масла на внутренний рынок Беларуси в I полугодии возросли почти в 19,5 раза
Белорусский союз женщин объявил республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ его деятельности
Начальник генштаба ВС Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом
Около 29 тыс. абитуриентов наберут на бюджетное обучение в высшие учебные заведения Беларуси
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 3 августа
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.