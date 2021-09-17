Гора: в единстве народа ключевой фактор сохранения и укрепления суверенитета и независимости стран

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства, прошли в центральном аппарате Следственного комитета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Торжества прошли в Доме литератора в Минске. Председатель СК Дмитрий Гора отметил значимость праздника для белорусского общества и подчеркнул, что ключевой фактор сохранения и укрепления суверенитета и независимости страны - единство народа.

Настоятель Прихода в честь Всех Святых Федор Повный также поздравил всех с праздником. "По сути мы все - Отечество. Всего один беззаконный поступок делает страну слабой и уязвимой. А сколько же мы услышали за прошедший год гнилых слов? Какое количество беззаконных поступков! Мы все друг с другом связаны, мы все друг для друга пример и каждую минуту есть кто-то, кто смотрит на нас и думает, что так жить и нужно. Какие мы, такое и общество. Какие мы, такая и Родина", - подчеркнул он.

Также на мероприятии наградили лучших сотрудников ведомства, завершил вечер праздничный концерт.

Тема единства белорусского народа как ключевая получила свое развитие в ходе VI Всебелорусского народного собрания. На высшем уровне было поддержано предложение делегатов об учреждении Дня народного единства. Президентом Республики Беларусь 2021 год объявлен Годом народного единства. Указом Президента Республики Беларусь от 7 июня 2021 года № 206 учрежден государственный праздник - День народного единства, который впервые отмечается в этом году 17 сентября.-0-

Фото СК