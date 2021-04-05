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05 апреля 2021, 09:00

Горячая АКЦИЯ в Minsk World! Скидка до 100 евро за квадратный метр! Количество квартир ограничено!

Подарок – это приятно, неожиданный подарок – приятнее вдвойне. Специальное весеннее предложение застройщик дарит всем, кто хочет купить квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World.

Только до 15 апреля скидка за квадратный метр составит до 100 евро! Акция действует как при 100%-ной оплате, так и в случае применения рассрочки. Количество акционных квартир ограничено!

Подробности акции можно узнать по телефону 7675. Наши специалисты ответят на все интересующие вопросы и по городским телефонам: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Акционным предложением на покупку квартиры, которое действовало в марте, воспользовалась клиентка Надежда Дедюля. Вместе с сестрой она купила две квартиры в доме "Сальса" квартала "Мировых танцев". Надежда признаётся, что начала присматриваться к комплексу Minsk World еще на этапе строительства "Марин" - жилых домов в квартале "Эмиратс". Но тогда казалось, что Dana Holdings – слишком молодая компания. Теперь никаких сомнений нет, поэтому взяли сразу две квартиры!

Клиентка Надежда Дедюля
Клиентка Надежда Дедюля

"Сегодня у нас очень много знакомых построились в разных кварталах комплекса. Мы с сестрой давно хотели купить жилье рядом, поэтому, можно сказать, что мечта сбылась", - поделилась впечатлениями женщина.

В новом комплексе впечатляет все: от дизайнерских лобби и панорамных лифтов до парковок и детских площадок. Радуют и квартиры.

Так будет выглядеть лобби дома "Сальса"
Так будет выглядеть лобби дома "Сальса"

"Большой плюс – это свободная планировка. Любую квартиру можно подстроить под себя и сделать очень комфортный вариант", - добавляет Надежда.

Для себя она также отметила хорошую транспортную доступность комплекса: рядом находится железнодорожный вокзал, автобусный парк, множество остановок наземного транспорта и метро - в пешей доступности.

Еще один приятный момент – административно-торговые помещения на первом этаже. Здесь находятся аптеки, магазины и другие важные объекты. "За предметами первой необходимости можно выйти буквально в тапочках", - улыбается будущая жительница Minsk World.

Во всех кварталах – отличные детские площадки
Во всех кварталах – отличные детские площадки

Многофункциональный комплекс Minsk World – это уникальный проект площадью 3 млн. кв.м. в самом сердце белорусской столицы, который возводится по принципу "город в городе". Это значит, что клиенты компании вместе с покупкой квартиры получают не только жилплощадь, но и всю необходимую для жизни инфраструктуру, а также транспортную доступность.

Обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры есть в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – хватит мечтать, пора покупать!

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