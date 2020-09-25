Госатомнадзор отреагировал на резолюцию Сейма Литвы о БелАЭС и призвал использовать проверенные факты

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзор) в связи с изданием Сеймом Литвы резолюции о Белорусской АЭС призвал использовать при подготовке документов об обеспечении ядерной и радиационной безопасности проверенные факты и актуальную информацию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госатомнадзора.

В департаменте обратили внимание на то, что выполнение требований в области ядерной и радиационной безопасности при сооружении Белорусской АЭС контролируется Госатомнадзором в режиме постоянного надзора (24/7). На площадке БелАЭС с 2014 года работает соответствующее территориальное подразделение Госатомнадзора. Кроме того, на БелАЭС проводятся комплексные и целевые проверки, в которых участвуют работники центрального аппарата Госатомнадзора (правом проведения проверок наделены 58 работников), а также в качестве консультантов зарубежные специалисты.

Заявление Сейма Литвы по поводу БелАЭС противоречит здравому смыслу - Савиных "Проект строительства атомной станции был реализован в соответствии со стандартами Международного агентства по атомной энергии. В дополнение были проведены стресс-тесты под надзором ЕС, которые разработаны для членов Евросоюза", - сказал Андрей Савиных.

В соответствии с требованиями по обеспечению безопасности атомных электростанций не допускается переход от одного этапа ввода в эксплуатацию энергоблока АЭС к другому без целевой проверки готовности АЭС выполнить заявленную деятельность. Только за первое полугодие 2020 года на БелАЭС проведено 34 контрольно-надзорных мероприятия, включая 13 целевых проверок. Во втором полугодии целевые проверки проведены на предмет готовности Белорусской АЭС к загрузке ядерного топлива в реактор энергоблока №1, гидравлическим испытаниям реакторной установки №1. "Сейчас проводится целевая проверка готовности БелАЭС к достижению критического состояния реакторной установки №1 и выполнению физических экспериментов на минимальном контролируемом уровне мощности", - отметили в Госатомнадзоре.

Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС была начата после выдачи станции соответствующего специального разрешения (лицензии). О выдаче данной лицензии Госатомнадзор сообщил на своем интернет-ресурсе и СМИ. "О начале загрузки ядерного топлива в установленном порядке также были проинформированы МАГАТЭ и компетентные органы стран, с которыми заключены соответствующие двусторонние соглашения, включая Литовскую Республику (в рамках соглашения между Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси и Государственной инспекцией по безопасности атомной энергетики Литвы об оперативном оповещении о ядерной аварии и обмене информацией о ядерных установках и ядерной деятельности)", - проинформировали в департаменте.

В Госатомнадзоре подчеркнули, что белорусское законодательство в области ядерной и радиационной безопасности основано на современных стандартах безопасности Международного агентства по атомной энергии и постоянно совершенствуется с опорой на документы агентства. "Наглядной демонстрацией этого тезиса является изменение в 2020 году порядка лицензирования этапов ввода в эксплуатацию энергоблоков Белорусской АЭС с опорой на рекомендации, изложенные в докладе международной группы по ядерной безопасности МАГАТЭ "Лицензирование первой атомной электростанции" (INSAG-26). Госатомнадзор опубликовал подробный комментарий по этому вопросу на своем интернет-ресурсе, а также открыто разъяснил новый порядок лицензирования заинтересованным, включая СМИ и общественность", - отметили в департаменте.

Беларусь в добровольном порядке запросила и приняла у себя ряд миссий МАГАТЭ, включая миссии по оценке ядерной инфраструктуры (INIR) 2012 и 2020 года, по оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS) 2016 года, по оценке площадки АЭС и внешних воздействий (SEED) 2017 года, по вопросам аварийной готовности и реагирования (EPREV) 2018 года, по вопросам учета и контроля ядерного материала (ISSAS) 2019 года, по вопросам предэксплуатационной готовности (pre-OSART) 2019 года.

В плановом порядке выполняются рекомендации, полученные во время перечисленных миссий. Очередная миссия - по вопросам физической защиты (IPPAS) запрошена Беларусью и состоится в 2021 году.

Постоянному совершенствованию в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности также способствует реализация в Беларуси проектов международной технической помощи МАГАТЭ и Европейского союза.

Госатомнадзор активно взаимодействует с Европейской группой регулирующих органов ядерной безопасности ENSREG. Беларусь в добровольном порядке провела по европейской процедуре стресс-тесты Белорусской АЭС, включая партнерскую проверку ENSREG, которая завершилась в 2018 году. В добровольном порядке в июле 2020 года во время саммита инициативы ЕС "Восточное партнерство" Беларусь согласилась на проведение европейскими экспертами партнерского обзора национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС. Ряд мероприятий уже выполнены. Так, сторонами согласовано практическое руководство по проведению партнерского обзора, проведено кабинетное рассмотрение национального плана экспертами ENSREG, сформированы и направлены в Госатомнадзор вопросы европейских экспертов, состоялись три тематические консультации экспертов с европейской и белорусской стороны в режиме видеоконференцсвязи по уточнению вопросов ENSREG. Предусмотрен визит в Беларусь команды экспертов ENSREG с посещением площадки БелАЭС в декабре 2020 года.

"Госатомнадзор настоятельно призывает при подготовке официальных документов по такой важной теме, как обеспечение ядерной и радиационной безопасности, пользоваться проверенными фактами и актуальной информацией", - резюмировали в пресс-службе.-0-