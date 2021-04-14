Госатомнадзор рассказал о планах по обращению с отходами и отработавшим топливом БелАЭС

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления регулирования радиационной безопасности Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Виктория Антонова рассказала сегодня журналистам о планах по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом БелАЭС в пресс-центре БЕЛТА.

"Образование отходов - неотъемлемая часть технологического процесса на любом производстве. Для нас главная задача - обеспечить безопасность. При эксплуатации БелАЭС в основном будут образовываться низко- и среднеактивные отходы, высокоактивных будет менее 1%. Хранение высокоактивных отходов предусмотрено в течение всего жизненного цикла БелАЭС. Низко- и среднеактивные отходы будут храниться на станции в течение 10 лет, после чего их переместят в специальные хранилища, предназначенные для их захоронения. Площадка сейчас выбирается", - сказала Виктория Антонова.

В зависимости от категории отходов предусмотрены специальные технологические решения по приведению их в безопасное состояние для временного хранения на территории станции. "Если мы говорим о твердых отходах, это измельчение, прессование с последующим размещением в специальных контейнерах, герметизацией и паспортизацией. Что касается жидких отходов, в первую очередь это упаривание для уменьшения количества с последующим переводом отходов в твердое состояние. Для газообразных отходов это выдержка на распад, пропускание через специальную систему фильтров, которые задерживают радиоактивные примеси", - отметила начальник управления.

Проектными решениями БелАЭС предусмотрена специальная система приреакторного хранения отработавшего топлива, которая состоит из бассейна выдержки. Она включает целый комплекс мер безопасности. Проектом предусмотрено хранение отработавшего топлива в бассейне выдержки в течение 10 лет. После этого оно будет направляться на переработку в Россию.

"Для нас очень важно обеспечить безопасность на всех этапах обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами. Мы уделяем особое внимание безукоризненной реализации всех проектных решений. Наша инспекция осуществляет непрерывный надзор на площадке", - подчеркнула Виктория Антонова.-0-

Вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируется рассмотреть в мае