Госавтоинспекция призывает родителей напомнить детям ПДД

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в сети Интернет появился видеоролик о девочке, которая выбежала за собакой на проезжую часть проспекта Победителей прямо под колеса автомобилей. Чудом удалось избежать трагедии. В связи с этим Госавтоинспекция призывает родителей напомнить детям о безопасном поведении на дороге, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Нередко дети попадают в аварии из-за собственной невнимательности и неосторожности: выбегают на проезжую часть перед близко идущим транспортом, выскакивают из-за припаркованных автомобилей, играют у края проезжей части или переходят ее в неположенных местах. Предупредить эти нарушения и исключить риск детского травматизма родители могут только при систематическом обучении несовершеннолетних безопасному поведению на улице, - отметили в Госавтоинспекции. - Не стоит ограничиваться одними беседами с детьми. Кроме ежедневного напоминания об осторожности, следует вместе пройтись по маршрутам, которые часто используют ребята, и показать им безопасные места и места, требующие особенной осторожности".

Также не стоит забывать, что дети учатся законам дорог, беря пример именно с родителей. "Жизнь и здоровье каждого ребенка зависит от поведения взрослых. Насколько они являются законопослушными участниками дорожного движения, такими вырастут и их дети", - добавили в ГАИ.-0-