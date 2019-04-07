Госкомимущество не исключает, что в перспективе дачники смогут зарегистрироваться в садовых домиках

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госкомимущество не исключает, что в перспективе в Беларуси будет найдено решение, которое позволит дачникам регистрироваться в садовых домиках. Об этом сообщил в интервью телеканалу СТВ председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, касающийся возможности регистрации дачных домиков в качестве жилых домов, глава ведомства отметил: "Вопрос этот очень комплексный. Садоводческие товарищества создавались в 80-х годах в массовом порядке, и все мы знаем, как сложилась застройка: многие нормативы, присущие населенным пунктам, там не соблюдаются - ни ширина проездов, ни вопросы, связанные с водоснабжением и водоотведением, обеспечением электроснабжением на том уровне, который положено иметь населенным пунктам, - обратил внимание Андрей Гаев. - Поэтому при придании статуса жилого дома в садоводческом товариществе садовому домику возникает вопрос: а чем тогда эта территория отличается от населенного пункта? И тогда необходимо обеспечить все социальные гарантии, присущие для данного населенного пункта".

Вместе с тем, Андрей Гаев не исключает: "Возможно, будет найдено некое решение возможности регистрации граждан в этих садовых домиках по месту жительства без изменения статуса". При этом он уточнил: "Пока об этом говорить еще рано".-0-