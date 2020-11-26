Госкомимущество предлагает обсудить изменения в закон о геодезической и картографической деятельности

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу предлагает обсудить проект закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О геодезической и картографической деятельности". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проектом предусматривается совершенствование геодезической и картографической деятельности с учетом ее правоприменительной практики и обеспечение правового регулирования создания, функционирования и развития в Беларуси национальной инфраструктуры пространственных данных.

Организатор общественного обсуждения - Государственный комитет по имуществу. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 ноября по 6 декабря 2020 года.