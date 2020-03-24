Госкомимущество рассказало о возможностях снижения арендной платы

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арендодатель может снизить размер арендной платы, применив минимальный коэффициент спроса либо уменьшив процент рентабельности, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

В Госкомимуществе напомнили, что с 1 апреля в Беларуси базовая арендная величина увеличится с Br16,9 до Br17,85. Ее размер устанавливается Совмином ежегодно с учетом инфляции за предыдущий год и действует с 1 апреля года, в котором он установлен.

В то же время арендная плата может быть снижена, если арендодатель применит минимальный коэффициент спроса (0,5) или снизит процент рентабельности (в случае определения размера арендной платы в соответствии с п.11 Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей).

Изменить установленный в договоре аренды коэффициент спроса можно по соглашению сторон и по согласованию с госорганами и другими организациями.

Базовая арендная величина применяется при расчете размера арендной платы за площади, находящиеся в госсобственности, а также в собственности хозобществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности государства или его административно-территориальных единиц. На 1 января 2020 года удельный вес площади госимущества, сданного в аренду, составляет 3,5%.-0-