Гослесохрана Беларуси за неделю ликвидировала 16 пожаров

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная лесная охрана Беларуси за неделю ликвидировала 16 пожаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

"В Беларуси продолжается пожароопасный сезон. За прошедшую неделю, с 19 по 25 августа, должностные лица государственной лесной охраны ликвидировали 16 возгораний в лесном фонде. Наибольшее количество пожаров произошло на юге страны: леса в Брестской области горели шесть раз, в Минской - четыре, в Гомельской и Гродненской - по три раза. В Витебской и Могилевской областях случаев возгораний в лесном фонде зафиксировано не было. Все очаги были оперативно потушены", - сказали в пресс-службе.

Всего с начала года в лесном фонде произошло 565 лесных пожаров. Солнечная погода одновременно с порывистым ветром привели к тому, что лесохозяйственные учреждения уже во второй декаде марта приступили к тушению. В пожароопасный сезон государственная лесная охрана (более 13 тыс. человек) переведена на усиленный вариант несения службы. Для ликвидации лесных пожаров в системе Минлесхоза задействованы 257 пожарно-химических станций, а также 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимым количеством средств пожаротушения. Используются 545 пожарных автомобилей, более 360 бочек для подвоза воды, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, 1803 мотопомпы и 12,6 тыс. ранцевых опрыскивателей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос. Для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения.-0-