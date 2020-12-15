Гослесохрана перейдет на усиленный режим работы с 18 декабря

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная лесная охрана в преддверии новогодних праздников с 18 декабря перейдет на усиленный режим работы, сообщил сегодня журналистам начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Сергей Чернявский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно в преддверии новогодних праздников государственная лесная охрана перейдет на усиленный режим. С 18 декабря для пресечения возможных правонарушений будут организованы рейдовые мероприятия, которые будут проводиться в том числе совместно с другими органами: инспекцией охраны животного и растительного мира, инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством внутренних дел", - сказал Сергей Чернявский.

Для пресечения незаконной заготовки новогодних елей и их транспортировки на автодорогах страны выставят около 300 постов. Министерство лесного хозяйства закупило более 1 тыс. фотоловушек. Они установлены в местах концентрации хвойных молодняков, вокруг населенных пунктов, садовых товариществ, вдоль автодорог. "Они показали свою эффективность. В этом году с использованием средств фотофиксации выявлено более 600 случаев нарушения", - отметил начальник управления.

Фотоловушки устанавливаются для организации видеонаблюдения в лесном фонде, при этом периодически их дислокацию меняют. Камеры работают в режиме онлайн, мгновенно передавая снимки на мобильный телефон, что позволяет государственной лесной охране оперативно реагировать на нарушения и немедленно принимать меры. Средства фото- и видеофиксации могут длительное время работать в автономном режиме, они надежно защищены от неблагоприятных погодных условий, а разрешение камеры позволяет идентифицировать лица и регистрационные номера автомобилей нарушителей. О присутствии фотоловушек в лесу сообщают предупредительные знаки (аншлаги).

Сергей Чернявский напомнил, что незаконно срубленные новогодние деревья обойдутся гораздо дороже, нежели приобретенные на елочных базарах. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафные санкции за незаконную рубку в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах от 5 до 50 базовых величин (1 БВ - Br27), на индивидуального предпринимателя - от 20 до 200 БВ, а на юридическое лицо - от 50 до 300 БВ. Иные штрафы предусмотрены за такие нарушения в эксплуатационных лесах - до 30 БВ, от 10 до 150 БВ и от 20 до 200 БВ соответственно. Поимо этого, нарушителю придется возместить причиненный окружающей среде вред. Если незаконно срубленные деревья получили механические повреждения или потеряли эстетические качества, в связи с чем их невозможно изъять для законной реализации, в придачу к сумме штрафа придется заплатить одну базовую величину за каждое дерево.-0-