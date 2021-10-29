Госнаграды вручены сотрудникам БГУ

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня прошло торжественное заседание Совета БГУ. В рамках его официальной части состоялось чествование представителей вуза с вручением государственных и ведомственных наград, передает корреспондент БЕЛТА.

В число награжденных вошли сотрудники, ученые, деканы факультетов и директора институтов, заведующие кафедрами, профессора и сотрудники различных подразделений БГУ. Ордена, медали и почетные звания вручены представителям вуза за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, высокий профессионализм, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, внедрение результатов научных исследований в производство, развитие белорусской культуры и воспитание творческой молодежи, достижения в сфере науки, охраны здоровья и медицины.

Торжественное заседание Совета БГУ является ключевым мероприятием в программе празднования 100-летия ведущего вуза и станет логическим завершением юбилейных празднеств, стартовавших годом ранее. Накануне также состоялся Ученый совет БГУ, где сотрудники университета были удостоены нагрудных знаков "Отличник образования", "100 лет БГУ", почетных грамот и благодарностей ГКНТ, почетных грамот Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и наград "Заслуженный работник БГУ".

Белорусский государственный университет 30 октября отметит 100-летие. Это событие внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что наделяет мероприятие международным статусом, подтверждает значимый вклад белорусского вуза в развитие мирового образования и науки.

В БГУ за столетний период подготовлено свыше 185 000 специалистов, 4700 кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. В числе выпускников известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.-0-