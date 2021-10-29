Кочанова: 100-летие БГУ является историческим событием не только в жизни вуза, но и страны

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столетие БГУ является историческим событием не только в жизни вуза, но и страны, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время торжественного заседания Совета БГУ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не каждому дано отмечать такой юбилей, а мы сегодня причастны к этому историческому событию в жизни не только университета, но и нашей страны. Потому что БГУ - это не просто крупнейший научный, образовательный центр экономики. Вы шагаете вместе с нашей страной. Та знатная история, которая есть у университета, и те славные традиции, которые сегодня продолжены вами, а заложены некогда теми, кто стоял у истоков становления университета, позволили сделать все для того, чтобы вуз состоялся и был признан во всем мире", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, что таких высоких показателей добиться не так просто. "И сегодня мне хотелось бы поблагодарить вас и сказать слова искренней признательности за этот труд по подготовке специалистов для всех отраслей нашей страны, по подготовке патриотов нашей страны. В Беларуси нет ни одного предприятия и организации, где бы ни работали ваши выпускники. 185 тыс. специалистов подготовлено для разных отраслей Беларуси. Спасибо вам большое за это. Я искренне хотела пожелать всего самого доброго, конечно, дальнейшего развития, становления, процветания, всего самого доброго и лично каждому из вас здоровья", - подчеркнула она.

Наталья Кочанова добавила, что БГУ активно включается в решение важных для страны задач. "Сегодня эксперты и ученые университета работают вместе с нами над разработкой законодательства, а сейчас мы все вместе работаем над Основным законом страны - Конституцией. Я увидела уже разработки по предупреждению распространения ковид-инфекции. Это те вызовы, которые жизнь преподносит нам, а вы шагаете вместе со страной, а где-то и впереди, - констатировала она. - Мы понимаем, что все это непросто, это все большой труд. И вы знаете, как трепетно Президент относится к педагогам, студентам, к той деятельности, которой занимаются представители профессорско-преподавательского состава. В этом зале недавно была встреча со студентами - доверительный и откровенный разговор, а сегодня мне выпала большая честь зачитать приветствие Президента по случаю 100-летнего юбилея".

Председатель Совета Республики также вручила государственные награды сотрудникам БГУ.

Белорусский государственный университет 30 октября отметит 100-летие. Это событие внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что наделяет мероприятие международным статусом, подтверждает значимый вклад белорусского вуза в развитие мирового образования и науки.

В БГУ за столетний период подготовлено свыше 185 000 специалистов, 4700 кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. В числе выпускников известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.-0-

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