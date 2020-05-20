Госпогранкомитет и МОМ запускают информационную кампанию по борьбе с COVID-19

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет совместно с международной организацией по миграции (МОМ) в Беларуси, Фондом развития МОМ, ЕС и Беларуси запускают информационную кампанию по противодействию распространения коронавирусной инфекции для граждан, въезжающих в Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В действующих пунктах пропуска пограничники будут выдавать въезжающим брошюры с информацией о COVID-19, рекомендациями в связи с распространением вируса, а также правилами поведения во время самоизоляции на русском и английском языках.-0-