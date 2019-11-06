Госпогранкомитет на время ноябрьских выходных увеличит число сотрудников в пунктах пропуска

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет примет меры для минимизации очередей на границе на время ноябрьских выходных, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Четыре дня - 7, 8, 9 и 10 ноября - объявлены в Беларуси выходными. Для многих это хорошая возможность отдохнуть за рубежом - ожидается рост пассажиропотока в пунктах пропуска.

"В начале выходных на границе прогнозируются очереди на выезд из страны. К концу недели граждане, выехавшие за рубеж, будут возвращаться домой - очереди возможны уже в обратном направлении, - отметили в Госпогранкомитете. - Поэтому в этот период в пунктах пропуска будет увеличена численность сотрудников. Кроме того, с пограничными ведомствами сопредельных государств проработана ритмичность оформления пересекающих границу граждан и пропуска транспорта".

За последние несколько лет в праздничные ноябрьские дни особой популярностью пользовалось белорусско-польское направление. Перед отдельными пунктами пропуска в пиковые часы скапливалось более 150 легковушек.

"Госпогранкомитет рекомендует заранее планировать зарубежные поездки, выбирая наименее загруженные направления. Следить за обстановкой перед пунктами пропуска можно на интернет-портале пограничного ведомства", - подчеркнули в Госпогранкомитете.-0-