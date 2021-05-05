Госпогранкомитет представил к лишению званий 5 человек

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе Государственного пограничного комитета к лишению званий были представлены 5 человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал официальный представитель комитета Антон Бычковский.

"За время существования суверенной Беларуси пограничникам удавалось решать самые сложные боевые и оперативные задачи по охране Государственной границы именно благодаря верности взятым на себя обязательствам. У белорусских пограничников славная история настоящего мужества и отваги, которой мы искренне гордимся. Однако события прошлого года показали, что некоторые военнослужащие органов пограничной службы в непростое для Беларуси время, когда от каждого офицера требовались стойкость и профессионализм, поддавшись влиянию экстремистских информационных ресурсов, допустили поведение, несовместимое с военной службой и офицерским званием, - сообщил Антон Бычковский. - Среди лишенных воинских званий в соответствии с указом №174 есть несколько военнослужащих запаса органов пограничной службы. По инициативе Государственного пограничного комитета к лишению званий были представлены 5 человек, которые уволены из органов пограничной службы в период с августа 2020 года по январь текущего".

4 мая Президент подписал указ №174, в соответствии с которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий.

Согласно законодательным актам Беларуси, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, в том числе состоящие в запасе или находящиеся в отставке, могут быть лишены воинского (специального) звания по решению главы государства.

В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали несанкционированные мероприятия и участвовали в них, размещали в интернете экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей. В отношении ряда из них возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма.-0-