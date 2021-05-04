Более 80 бывших белорусских силовиков лишены званий за дискредитирующие поступки

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №174, в соответствии с которым более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Согласно законодательным актам Беларуси военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, в том числе состоящие в запасе или находящиеся в отставке, могут быть лишены воинского (специального) звания по решению главы государства.

В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей. В отношении ряда из них возбуждены и расследуются уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма.

Такие действия не совместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства. С учетом характера и степени тяжести совершенных противоправных действий руководители силовых ведомств установленным порядком инициировали перед главой государства вопрос о лишении перечисленных в указе лиц воинских и специальных званий.

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