Госпогранкомитет предупреждает о возможных очередях на границе с Украиной

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет Беларуси предупреждает о возможных очередях на границе с Украиной 19-20 ноября. Такая информация размещена на сайте ГПК, сообщает БЕЛТА.

"На территории Украины 19-20 ноября возможны затруднения движения транспорта на автомобильной дороге сообщением Чернигов - Новые Ярыловичи (М-01). В связи с этим возможно формирование очередей автотранспорта перед белорусским пунктом пропуска "Новая Гута" при выезде из страны, при въезде в Беларусь - перед украинским пунктом пропуска "Новые Ярыловичи", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Для комфортного пересечения границы рекомендуется учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.-0-