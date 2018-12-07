Госпогранкомитет: при движении через "Бобровники" и "Кузницу" возможны затруднения

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможны затруднения при пересечении границы через польские пункты пропуска "Бобровники" и "Кузница Белостоцкая". Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

По информации Подляского отдела пограничной стражи Польши в пункте пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица") в связи со строительством ограждений до 17 декабря будет периодически ограничиваться движение крупногабаритного транспорта. На территории автодорожного пункта пропуска "Кузница Белостоцкая" (с белорусской стороны - "Брузги") с 16 по 28 декабря будет проводиться монтаж сеток для навесов в зоне оформления автомобилей при въезде в Польшу. В это время будут последовательно перекрываться по 2 полосы регистрации.

"В связи с проведением работ возможны затруднения при пересечении границы через указанные пункты пропуска, - отметили в ведомстве. - Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездки за границу. Сведения об актуальной обстановке перед пунктами пропуска размещены на портале ведомства в разделе "Очереди на границе".-0-