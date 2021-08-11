Госпогранкомитет провел брифинг для иностранных СМИ по ситуации на границе Беларуси с Евросоюзом

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня Госпогранкомитетом организован брифинг для представителей иностранных СМИ - Sky News, CNN, The New York Times, РБК - относительно ситуации, складывающейся на границе Беларуси с Евросоюзом. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Организация данного мероприятия для медиа такого уровня позволяет открыто изложить позицию Беларуси, что очень важно для понимания происходящего, в том числе международной общественностью", - отметили в ГПК.

В рамках мероприятия журналистам предоставлены видеоматериалы, демонстрирующие факты неправомерных действий литовских пограничников в отношении иностранцев, в том числе те, которые ранее не были обнародованы Госпогранкомитетом. Кроме того, им предоставлена возможность лично пообщаться с гражданином Ирака, который был доставлен в Вороновскую районную больницу для оказания медицинской помощи после того, как литовская сторона доставила его на линию границы и с применением физического насилия принудила к нарушению границы Беларуси.

"После разговора с госпитализированным беженцем журналисты обратились с просьбой побывать непосредственно на границе. Госпогранкомитетом было принято положительное решение. Ближайшим оказался участок ответственности Лидского пограничного отряда. Уже на месте журналисты смогли увидеть первые метры белорусской границы, посмотреть на технические средства охраны, пообщаться с начальником заставы и задать интересующие вопросы", - отметили в ведомстве.

Представители Госпогранкомитета изложили все необходимые факты по различным направлениям деятельности и постарались дать ответы на острые вопросы журналистов. "Какой будет риторика и содержание материалов иностранных медиа, покажет время", - добавили в ГПК.-0-

Фото ГПК