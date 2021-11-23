Госпогранкомитет: вытесняя беженцев, Польша создает очаги напряженности на границе

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вытесняя беженцев, Польша создает очаги напряженности на границе, заявили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"Сегодня ночью, 23 ноября, группа иностранцев при попытке вытеснения польскими силовиками отказалась следовать в Беларусь и осталась возле польского заграждения, продолжая просить убежища в Польше. Чтобы разогнать беженцев, польские военнослужащие использовали взрыв-пакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Беларуси, и слезоточивый газ, - рассказали в ГПК. - Подобные действия направлены на то, чтобы вызвать ответную агрессивную реакцию со стороны беженцев и создать предпосылки для очередной провокации на границе".

"Это уже не первое применение Польшей спецсредств на границе в отношении безоружных людей. Использование польской стороной взрыв-пакетов, светошумовых гранат, водометов и газа нарушает международные нормы права и является прямой агрессией в отношении уязвимых групп беженцев", - добавили в комитете.-0-