Госсекретарь СГ: мы поможем женскому монастырю в Полоцке обустроить объекты для паломников

27 декабря, Полоцкий район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Во время рабочей поездки в Полоцк председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Одной из тем для обсуждения стало строительство трапезной и гостиницы монастыря, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2025 году Спасо-Евфросиниевскому женскому монастырю исполнится 900 лет, и уже сейчас духовенство и светская власть задумываются, как и чем помочь обители к предстоящей знаковой дате. Одной из забот монастыря является нехватка трапезной и вместительной гостиницы для паломников. В монастырь ежегодно приезжают тысячи туристов, некоторые из них целенаправленно совершают поездки к святым местам, и для граждан, в том числе иностранцев, встает вопрос проживания. Госсекретарь рассказал, что пока конкретных проектов с Союзным государством нет, но первые шаги на пути к сотрудничеству уже сделаны. "Мы самым тщательным образом изучим все заключения, которые дают реставраторы, архитекторы, те люди, кто сегодня работает над сохранением уникального наследия, которое сохранялось веками и нам даровано. И совершенно точно окажем помощь. Вариант системной поддержки обители должен быть найден", - отметил Дмитрий Мезенцев.

Также госсекретарь Союзного государства признался, что впервые побывал в полоцком монастыре. Он подчеркнул, что для него как для человека воцерковленного было большой честью побывать в святой обители, прикоснуться к мощам преподобной Евфросинии Полоцкой. Для него это стало незабываемым моментом, и он надеется, что когда-нибудь ему удастся приехать в один из старейших православных монастырей со своей семьей.

В рамках рабочей поездки гости посетили также Софийский собор и Полоцкий государственный университет, где побывали на ознакомительной экскурсии.-0-

Фото Александра Хитрова