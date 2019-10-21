Госсекретариат Совбеза изучит устранение недостатков по выполнению Директивы №1 Минспортом и Минприроды

21 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретариат Совета безопасности изучит устранение недостатков по выполнению Директивы №1 в системах Минспорта и Минприроды. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Госсекретариате Совбеза.

"Во исполнение поручения главы государства с 21 октября по 1 ноября Государственный секретариат Совета безопасности изучит ход устранения недостатков министерствами спорта и туризма, природных ресурсов и охраны окружающей среды, которые были выявлены в прошлом году во время проверки выполнения этими ведомствами требований Директивы Президента Беларуси от 11 марта 2004 года №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины", - рассказали в Госсекретариате.

Межведомственная рабочая группа ранее отметила недостаточную активность Минспорта и Минприроды как основных организаторов деятельности отраслевых организаций по выполнению директивы. В подчиненных структурах были вскрыты нарушения законодательства, регламентирующего вопросы охраны труда, пожарной, промышленной и транспортной безопасности.

Наведен ли в отраслях порядок, выполнены ли все рекомендации, станет известно во время предстоящей проверки.-0-