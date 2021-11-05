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05 ноября 2021, 09:10

Госсекретариат Совбеза изучит устранение недостатков по выполнению директивы №1 в системе Минэнерго

Фото из архива
Фото из архива

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретариат Совета безопасности изучит устранение недостатков по выполнению директивы №1 в системе Минэнерго. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.

"Во исполнение поручения главы государства в период с 8 по 18 ноября Государственный секретариат Совета безопасности Республики Беларусь изучит ход устранения Минэнерго недостатков, выявленных во время проверки в 2020 году выполнения ведомством требований Директивы Президента от 11 марта 2004 года №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины", - рассказали в ведомстве.

Межведомственной рабочей группой ранее была отмечена недостаточная активность Минэнерго как основного организатора деятельности отраслевых организаций по выполнению директивы. В подчиненных структурах был установлен ряд нарушений законодательства, регламентирующего вопросы охраны труда, пожарной, промышленной, радиационной и транспортной безопасности.

Наведен ли в отрасли порядок, выполнены ли все рекомендации, предстоит узнать в ходе предстоящей проверки.-0-

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