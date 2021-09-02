Госсекретариат Совбеза изучит, устранили ли Минспорт и Госстандарт недостатки в выполнении директивы №1

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретариат Совета безопасности изучит, устранены ли недостатки в выполнении директивы №1 в системах Минспорта и Госстандарта, сообщает БЕЛТА.

"Во исполнение поручения главы государства с 6 по 17 сентября Государственный секретариат Совета безопасности Республики Беларусь изучит устранение Минспортом и Госстандартом недостатков, выявленных в 2018-2019 годах во время проверок выполнения ведомствами требований Директивы от 11 марта 2004 года №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины", - рассказали в ведомстве.

Межведомственная рабочая группа ранее отметила недостаточную активность Минспорта и Госстандарта как основных организаторов деятельности отраслевых организаций по выполнению директивы. В подчиненных структурах были вскрыты нарушения законодательства, регламентирующего охрану труда, пожарную, промышленную и транспортную безопасность.

Наведен ли в отраслях порядок, выполнены ли все рекомендации, предстоит узнать во время проверки.-0-