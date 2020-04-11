Госстандарт: на бытовые маски не требуются сертификаты соответствия

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бытовые маски для ношения на лице не подлежат подтверждению соответствия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Сейчас в Беларуси массово выпускаются маски для предупреждения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Чтобы обеспечить единый подход к вопросам оценки соответствия данных изделий, Госстандарт подготовил разъяснения. Так, маски из текстильных и нетканых материалов могут иметь медицинское или защитное назначение (как средство индивидуальной защиты, СИЗ).

Как пояснили в Госстандарте, маски для медицинского персонала не подлежат обязательному подтверждению соответствия. "На данную продукцию не распространяется действие техрегламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) или Беларуси. Эта продукция не включена в перечень объектов обязательного подтверждения соответствия в нашей стране", - отметили в пресс-службе. Вопросы, связанные с процедурами регистрации и экспертизы безопасности, качества, эффективности масок для медперсонала, относятся к компетенции Министерства здравоохранения.

Маски как средство индивидуальной защиты органов дыхания от химических и радиационных факторов являются объектом технического регулирования техрегламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) и подлежат подтверждению соответствия его требованиям в форме сертификации.

На продукцию, которая востребована на рынке (повязки, повязки-маски, маски и повязки бытовые и декоративные, салфетки лицевые и др.) и которую сейчас начал выпускать ряд предприятий, действие техрегламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) не распространяется, подчеркнули в Госстандарте.-0-