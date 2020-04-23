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23 апреля 2020, 15:47

Госстандарт нашел нарушения в более 85% проверенной импортной молочки и масложировой продукции

Фото alto-group.ru
Фото alto-group.ru

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт в марте-апреле проверил 75 наименований масложировой, молокосодержащей и молочной продукции (маргарин, спред, сливочное масло, творожные и другие продукты с содержанием растительных жиров) импортного производства. Нарушения были установлены у 64 наименований (85,3%), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Самые частые нарушения - недостоверная маркировка и отсутствие документов, подтверждающих безопасность продукции. Почти половина выявленных нарушений касалась маркировки. Она была трудночитаемой, неполной, неразборчивой, а на отдельных видах продукции отсутствовала.

Частым нарушением было представление недостоверной информации, вводящей потребителя в заблуждение. Наименования некоторых продуктов указывали на свойства, которыми они в действительности не обладали: например, "шоколадный", а шоколада в составе нет. Или в маркировке состава продукта указывались компоненты, не использовавшиеся при его производстве. Так, например, в составе маргарина "Сливочный Домашний" товарного знака "Сливочник" сливочное масло было указано, а наличие его в самом продукте не подтвердилось.

Вводила в заблуждение и информация об изготовителе продукции. Например, масло "Домашнее" топленое "Золотое качество" торговой марки "Белорусский Дом Масла" по информации в маркировке изготовлено ЧУП "БЕЛ-МОЛ" (Минская область), а сведений о нем в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нет.

Среди частых нарушений, а это почти 30%, - отсутствие документов о подтверждении соответствия требованиям технических регламентов Таможенного (Евразийского экономического) союза. Такие нарушения свидетельствуют о неизвестном происхождении продукции и ставят под сомнение ее безопасность и качество, подчеркнули в Госстандарте.

Отмечены факты реализации продукции, запрещенной к ввозу и обращению в Беларуси. Например, продавалось масло сладко-сливочное несоленое "Традиционное", изготовленное российскими предприятиями ООО "Альянс" и ООО "Молочный комбинат "ВИТА". Продукт фактически не является коровьим маслом, так как содержит растительные жиры. Эти нарушения, как пояснили в Госстандарте, в большинстве случаев характерны для ИП, которые приобретают продукцию на рынках РФ небольшими партиями и реализуют ее на рынках республики.

Зафиксированы также нарушения по микробиологическим и физико-химическим показателям. В некоторых случаях обнаружены недопустимые бактерии группы кишечных палочек (колиформы). Устанавливались факты реализации масложировой продукции с превышением массовой доли влаги и заниженной массовой долей белка.

В результате Госстандарт запретил реализацию партий продукции, не соответствующей обязательным требованиям. Составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении индивидуальных предпринимателей, юридических и должностных лиц.

Запрещен ввоз в Беларусь двух наименований российской опасной продукции: десерт с растительным жиром с замороженной ягодой малиной (изготовитель ООО "Сыркофф") и маргарин "Сливочный Домашний" с массовой долей жира 50% товарного знака "Сливочник" (изготовитель АО "Нижегородский масложировой комбинат"). Прекращено действие на территории страны деклараций, подтверждающих соответствие этой продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза по безопасности.

Госстандарт продолжит проверки пищевой продукции.-0-

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