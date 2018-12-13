Гостиницы должны активнее продвигать свои услуги в интернете - Портной

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гостиницы должны работать над повышением уровня сервиса и активнее продвигать свои услуги в интернете. Об этом заявил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной на заседании коллегии Департамента по туризму, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

На коллегии обсуждалась подготовка гостиниц и аналогичных средств размещения к приему гостей и участников II Европейских игр. Особое внимание уделено важности расширения номерного фонда, обучения персонала и повышения уровня сервиса.

"Для каждого гостя нужно создать атмосферу гостеприимства и радушия, учесть его пожелания, привычки и образ жизни. Гостиницы должны работать пунктуально и качественно, чтобы у туристов остались приятные впечатления от Игр, посещения Беларуси", - подчеркнул Михаил Портной. Он заострил внимание на необходимости более активного продвижения гостиниц через интернет: информация должна постоянно обновляться, быть уникальной, оригинальной и привлекательной.

В стране продолжится мониторинг гостиниц для проверки качества услуг, состояния номерного фонда и владения персоналом иностранными языками. Департамент по туризму и Национальное агентство по туризму продолжат проводить обучающие семинары для представителей средств размещения.-0-