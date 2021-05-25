Государственный флаг Беларуси и копия Знамени Победы подняты на Эверест

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный флаг Республики Беларусь и копия Знамени Победы подняты на Эверест. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

"Международная команда альпинистов практически за месяц выполнила сложнейшее восхождение и, несмотря на все трудности, установила знаковые для нашей страны символы на высочайшей точке планеты", - рассказали в пресс-службе.

ФПБ напомнила, что это совместный проект Белорусской федерации альпинистов и Федерации профсоюзов Беларуси. Старт его состоялся в апреле на Кургане Славы - одном из главных символов борьбы белорусского народа за мир и независимость. В этом году отмечается 80-летие начала Великой Отечественной войны. И символично, что Государственный флаг Республики Беларусь, копия Знамени Победы и земля с Кургана Славы подняты на Эверест именно накануне этой трагической для всего мира даты - как еще одно напоминание о ценности и важности мира для каждого.

"Восхождение на Эверест всегда сопряжено со многими сложностями и проходит в несколько этапов. Спортсменам необходимо пройти акклиматизацию на разных высотах, организовывать промежуточные базы, учитывать погодные условия и состояние своего здоровья. В конечном итоге успех таких экспедиций зависит не только от технической составляющей, но и от того, насколько слаженно действует команда альпинистов и, безусловно, от целеустремленности и силы духа каждого из участников, - подчеркнули в пресс-службе Федерации профсоюзов. - В нынешней экспедиции также не обошлось от форс-мажора. Один из участников, Вадим Фролов, по состоянию здоровья на одном из этапов вынужден был прервать восхождение. Тем не менее его коллеги продолжили путь и установили на высочайшей точке планеты Государственный флаг Республики Беларусь и копию Знамени Победы. Эта экспедиция, безусловно, стала знаковым вкладом в сохранение нашей истории, нашей памяти, а значит, и вкладом в сохранение мира на земле. Наша страна - одна из наиболее пострадавших в годы Великой Отечественной войны. Установка на Эвересте символов того, какой ценой нам удалось отстоять право людей на жизнь, должны напоминать каждому, как важно сохранять мир, уважать суверенитет и независимость стран".-0-