"Готовим" к Европейским играм. В Беларуси запустят кулинарный гид для иностранцев

Специально к II Европейским играм разработали уникальный проект – Taste of Belarus, который поможет иностранным гостям узнать больше о культуре Беларуси и ее аутентичной кухне. Его главная цель – по-настоящему удивить и показать лучшие блюда, которые предлагают заведения Минска.

Taste of Belarus – это гастрономический гид, дополненный специальным мобильным приложением на английском языке. Проект позволит каждому туристу быстро ориентироваться в белорусской кухне и выбрать те позиции и заведения, которые обязательно стоит попробовать и посетить. Онлайн- и офлайн-каталог объединит 2500 блюд национальной кухни из 200 ресторанов Минска. Приложение разработал портал Relax.by, он 17 апреля стал официальным медиапартнером II Европейских игр.

– Республиканский оргкомитет поставил одной из главных задач реализацию билетов на II Европейские игры. Этот процесс отслеживается каждую неделю. Наши новые медиапартнеры имеют прямой выход на ближайшие страны-соседи. Ни для кого не секрет, что именно оттуда мы ожидаем наибольшее количество гостей и болельщиков, а популярные ресурсы помогут рассказать им об Играх и нашей стране. Мы рады, что наша работа не остается незамеченной и привлекает партнеров из государственных и негосударственных организаций, – поясняет директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

В онлайн-каталоге Taste of Belarus на каждое блюдо можно будет поставить отзыв и увидеть его рейтинг, а также рейтинги ресторанов, где то или иное блюдо можно будет попробовать. К Играм выпустят печатную версию каталога, которая будет распространяться в Национальном аэропорту, гостиницах Минска и местах проведения спортивных мероприятий. На странице каждого блюда есть QR-код, по которому в приложении открывается список мест, где можно его попробовать.

Таким образом о лучших гастрономических и других брендах Беларуси узнавает все большее количество людей во всем мире. Проект планируется интегрировать с сайтом II Европейских игр и официальным мобильным приложением.

– Для нас честь оказать поддержку проведению II Европейских игр в Беларуси. Проекты Relax.by и 103.by также присутствуют на рынках Украины, Казахстана и России. Мы планируем осветить предстоящее глобальное спортивное мероприятие для суммарной аудитории более 14 млн в месяц, – отмечает основатель и генеральный директор компании ARTOX Алексей Захаревский.

Самый крупный белорусский гид по отдыху и развлечениям возьмет на себя функцию информационной поддержки и будет освещать события, которые пройдут в Минске в рамках II Европейских игр. Кроме того, портал станет путеводителем по белорусской кухне и культуре страны в целом.

СПРАВОЧНО:

Портал Relax.by, принадлежащий компании-резиденту Парка высоких технологий ARTOX, стал официальным медиапартнером II Европейских игр 17 апреля. Договор, закрепивший данный статус, был подписан между фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" и группой компаний ARTOX.

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