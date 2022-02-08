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08 февраля 2022, 19:03

Готовимся к отпуску: в сезоне-2022 получат развитие агроэкотуризм и санаторно-курортное лечение

Фото из архива
Фото из архива

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2022 году акцент будет сделан на развитии агроэкотуризма и санаторно-курортного лечения. Об этом сказала директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович во время заседания круглого стола БЕЛТА "Переориентация туристической отрасли. В каком направлении двигаться?".

Говоря о перспективных направлениях внутреннего туризма, Ирина Воронович отметила, что в этом году акцент будет сделан на развитии агроэкотуризма и санаторно-курортного лечения. "Темп уже задан, менять что-то кардинально нет смысла. Сама ситуация показала, что люди больше предпочитают", - сказала она.

По словам руководителя департамента, все виды туризма взаимосвязаны, между ними сложно провести границу. "Например, если говорить об агроэкотуризме, параллельно с ним идет гастрономический, спортивный, оздоровительный туризм и т.д. Наша задача - улучшать условия, чтобы эти виды туризма достойно развивались и люди получали комфортные возможности для отдыха", - обратила внимание она.

Как отметила Ирина Воронович, тема историко-культурного наследия (культурный, патриотический, военно-исторический туризм) также остается актуальной. Например, отдыхая в санаториях, агроусадьбах, люди часто посещают различные исторические комплексы, памятные места, связанные с военной тематикой, и т.д.

"Минобразования совместно с Минспорта запустили пилотный проект, который направлен на то, чтобы этот вид туризма существовал и при обучении детей в школе. Раз в полгода старшеклассники (9-11-й классы) должны будут выехать в рамках учебной дисциплины (белорусский язык, литература, история, география, биология, довоенная подготовка) в различные интересные места Беларуси. Такие поездки призваны показать школьникам страну, сформировать у них чувство патриотизма и гордости за свою родину. Главное, чтобы эти путешествия не ограничивались своей местностью, одним регионом. Для учеников эти поездки будут бесплатными, для учителей запланированы дополнительные оплачиваемые рабочие часы", - рассказала она.

При этом председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый отметил, важно, чтобы местные власти не замкнули средства на собственных субсидируемых музеях. "Должны быть четко установлены программы с региональным делением и фиксированной ценой. Наша задача не только показать школьникам страну, но также чтобы и регионы почувствовали туризм, чтобы у людей возникало желание развивать туристическую инфраструктуру", - пояснил он.

Также эксперт отметил, что в последнее время в стране сформировалась новая корпоративная культура выездного активного отдыха. Это направление резко выросло в 2020 году, усилилось в 2021-м и в нынешнем продолжит активно развиваться. "Коллективы по любительскому или корпоративно-производственному признаку на выходные дни уезжают не только с экскурсионными целями, но и для активного спортивно-соревновательного отдыха. Те санатории и объекты размещения, которые обладают необходимой инфраструктурой, будут иметь повышенный спрос и соответственно высокие продажи", - добавил Филипп Гулый.

По мнению Ирины Воронович, промышленный туризм - это тоже фишка Беларуси. "Например, БЕЛАЗ - уникальная машина, на которую иностранцы специально приезжают посмотреть. Также это направление развивает МТЗ, стеклозавод "Неман", у "Коммунарки" очень интересные маршруты разработаны (к сожалению, сейчас там экскурсии не ведутся, так как открытое производство) и др.", - рассказала она.

В свою очередь председатель БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова отметила, что в Беларуси следует уделить развитию такого направления, как пешеходный самодеятельный туризм. "К сожалению, на данный момент у нас не хватает пешеходных маршрутов для самостоятельных путешествий", - сказала она. В качестве удачных примеров Валерия Клицунова привела тропы в Воложинском районе, Налибокской пуще, экотропы в заказниках.-0-

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