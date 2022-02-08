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08 февраля 2022, 15:00

Воронович: из-за пандемии туристическая отрасль переориентировалась на внутренний рынок

Фото из архива
Фото из архива

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пандемии туристическая отрасль переориентировалась на внутренний рынок. Об этом сказала директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович во время заседания круглого стола в БЕЛТА "Переориентация туристической отрасли. В каком направлении двигаться?".

"Из-за пандемии туристическая отрасль переориентировалась на внутренний рынок. За последний год многое было сделано в этом направлении. В частности, в 2021 году на сайте Национального агентства по туризму был разработан маршрутизатор. Каждый желающий может зайти на сайт и самостоятельно выстроить подходящий для себя маршрут путешествия с точками остановок, питания и отдыха", - сказала Ирина Воронович.

Также агентство ежегодно разрабатывает новые турмаршруты, обновляет прежние, делает их переводы на разные языки, создает текстовку для экскурсоводов. "У нас аттестовано более 156 экскурсоводов и гидов-переводчиков, в том числе и по новым маршрутам. Такие специалисты очень нужны, особенно в регионах, - отметила она. - Кроме того, мы работали над вопросом субсидирования школьных поездок - с этого года запущен пилотный проект. Также свои информационные ресурсы, социальные сети мы ежедневно пополняем новыми сведениям по туристическим маршрутам и объектам. В целом, делается довольно много для того, чтобы внутренний туризм заиграл новыми красками".

В свою очередь председатель БОО "Отдых в деревне" Валерия Клицунова рассказала о развитии в Беларуси кластеров. "Это образования различных производителей, услуг, местных объектов, которые объединяются под единым брендом. Один из самых первых кластеров в стране - "Воложинские гостинцы". Туда входит порядка 20 производителей - усадьбы, ремесленники, фермеры, местные музеи и Налибокская пуща. Кластер "Велесаў шлях" (Глубокский район) - объединились и усадьбы, и фермерские хозяйства. Кластер "Наваколле" (в Брестской области) - производители интересных крафтовых продуктов, усадьбы, местный театр. Сейчас делается туристический маршрут, чтобы все это показать", - пояснила она.

Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый также поделился проектами, которые в недавнее время были реализованы в стране. "В прошлом году мы с коллегами запустили экскурсионный проект "Шталаг 352". Этот тур пользуется колоссальной популярностью и интересом в первую очередь у минчан и гостей столицы, - отметил эксперт. - Специально для сегмента лизинг, страхование, банкинг, разработан и сделан продукт выходного дня, предназначенный для корпоклиентов Минска, с посещением музея денег, музея Национального банка, а также информационный блок по истории банковского и ростовщического дела нашей страны".

По словам Филиппа Гулого, среди областных центров выстрелил проект - четырехзвездочный отель со спа-комплесом в Могилеве "Атриум". "Там очень популярны туры выходного дня, много посетителей из Смоленска, Санкт-Петербурга и Москвы, также жители Гомеля, Минска, Витебска и других городов с удовольствием туда приезжают. Также востребованы туры выходного дня для корпоклиентов и семейного отдыха. В целом, в каждом областном центре не хватает такой крупной хорошей гостиницы с большим номерным фондом и спа-комплексом", - обратил внимание он.

Начальник отдела качества и учебно-аналитической работы Национального агентства по туризму Анна Вощинчук рассказала о развитии историко-культурного туризма в стране. "Мы большое внимание уделяем историческому туризму. Каждый год разрабатываем новые интересные маршруты. В частности, в прошлом году был разработан маршрут по Малому Тростенцу "Знать и помнить". Он переведен на разные языки, в том числе и на иврит, - сказала она. - Также на различных семинарах мы затрагиваем историческую тематику. Например, на семинаре по Могилевской области обсуждали усакинские землянки в Кличевском районе. Это потрясающий туристический объект. Все приближено к реальности. Разработана программа по включению туристов в те события, которые здесь происходили. Обустроен мемориальный комплекс, задействована местная инициатива - по завершению экскурсии предлагается сувенирная продукция, в том числе военный партизанский паек".

Также Анна Вощинчук отметила, что Нацагенство по туризму вместе с РСТИ, Департаментом по тризму, Обществом экскурсоводов, гидов и переводчиков, Институтом истории и другими провело исследование по использованию мест памяти в военно-историческом туризме Беларуси. "Работа велась большая - это места памяти 1812 года, Первой и Второй мировых войн. Наши исследователи объездили всю страну и выделили в каждой области по 15-20 мест памяти, которые ранее были не особо раскручены. Они будут интересны для регионального туризма, учителей литературы, истории, географии. В этом исследовании также сделаны методические рекомендации для школьников, студентов, предложены турмаршруты и многое другое", - добавила специалист.-0-

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