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05 августа 2020, 09:00

Готовые квартиры в "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска": кредиты от 4,74% и рассрочка до 100 месяцев!

Не так давно стартовали продажи квартир в готовом доме №7 уникального комплекса "Парк Челюскинцев". А теперь еще одна отличная новость - будущую квартиру можно увидеть своими глазами и выбрать прямо на месте, приехав по адресу дома: ул. Макаенка, 12Л.

Квартиры дома №7 можно осмотреть в любой удобный вам день - с 9 утра до 21 вечера, без обеда и выходных. Администратор по показу объектов, который находится на ресепшн дома, проведет для вас ознакомительную экскурсию: покажет лобби и все интересующие вас свободные квартиры, а также ответит на вопросы.

Свой визит можно даже не согласовывать заранее. Просто приезжайте в дом №7, чтобы осмотреть полностью готовое здание, а также выбрать свою квартиру - подходящую по расположению, площади и виду из окна!

Предложение действительно эксклюзивное! По планам развития Минска в этом районе площадок для строительства жилья уже не появится. А значит, комплекс "Парк Челюскинцев" - последняя возможность поселиться в новостройке у самых границ парка в центре столицы.

И в комплекс "Маяк Минска" прямо у Национальной библиотеки можно также приехать, чтобы посмотреть, выбрать и приобрести готовую квартиру в домах "Гоген" или "Рафаэль", которые находятся по адресу: ул. Франциска Скорины, 5. Стоит поторопиться - здесь остались считанные квартиры!

Престижный комплекс полностью завершен, а оценить его архитектурные решения и расположение можно в том числе благодаря видеотуру на сайте застройщика.

В готовых домах "Гоген" и "Рафаэль" остались считанные квартиры, которые можно приехать посмотреть в любое удобное для вас время!
В готовых домах "Гоген" и "Рафаэль" остались считанные квартиры, которые можно приехать посмотреть в любое удобное для вас время!

Приобрести готовые квартиры в комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев" можно на лучших летних условиях!

Огромной популярностью пользуется беспроцентная рассрочка от застройщика на срок до 100 месяцев. Покупатель вносит от 30% стоимости квартиры, а оставшаяся часть делится на равные части по количеству месяцев в выбранном сроке рассрочки.

При этом - никаких процентов и переплат. Никаких справок о доходах и поручителей. Для покупки нужен только паспорт. Покупатель заключает прямой договор с застройщиком и платит строго оговоренную на этапе покупки ежемесячную сумму.

К каждому покупателю - индивидуальный подход. Поэтому вариантов предоставления рассрочки множество. Готовы сразу внести более 30% стоимости квартиры или взять рассрочку менее чем на 100 месяцев? Тогда вы можете рассчитывать на скидку!

А до конца августа есть возможность приобрести квартиру в длительную рассрочку и без первого взноса - индивидуальный расчет покупки для вас сделает менеджер по продажам.

Предпочитаете кредит? И здесь вас тоже ждет очень привлекательное предложение!

Например, можно воспользоваться партнерским кредитом Беларусбанка "Ипотека с нами". В первый год ставка по кредиту составит 4,74%, во второй и третий - 11,25%, в последующие годы - 13,51%. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях.

Еще один отличный вариант - партнерская кредитная программа Белорусского народного банка. Кредиты выдаются в белорусских рублях на срок до 20 лет. Ставка - от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредитования.

Хотите еще выгодней? Тогда бронируйте квартиру на сайте bir.by - и экономьте при покупке 5 000 рублей! Удобные онлайн-сервисы застройщика позволяют приобрести жилье в Минске дистанционно из любого населенного пункта нашей страны.

Также приобрести недвижимость в комплексах "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" можно в офисе продаж застройщика, который работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов - 7675.

К слову, напомним, что до конца августа проводится творческий конкурс "Моя Dana", посвященный красоте и уникальности столичных комплексов "Минск Мир", "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Можно участвовать в трех номинациях: фото, видео и эссе. Победители получат очень приятные денежные призы - до 1 000 рублей!

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев"
Жилой комплекс "Парк Челюскинцев"

"Парк Челюскинцев" - это комфорт загородной жизни в центре столицы!

Жилой комплекс расположен у проспекта Независимости и сразу двух станций метро. И при этом - буквально в нескольких метрах парк Челюскинцев. Вместе с Ботаническим садом этот лесной массив составляет более 170 гектаров. Больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже вместе взятые!

Планируется, что "Парк Челюскинцев" будет завершен уже в этом году. Оценить уникальное расположение комплекса и увидеть, как продвигается строительство, можно в режиме онлайн благодаря видеотуру на сайте застройщика.

Под окнами комплекса - более 170 гектаров лесного массива
Под окнами комплекса - более 170 гектаров лесного массива

Только представьте свою жизнь в нескольких шагах от самого большого и красивого парка Минска!

Вы сможете заняться спортом на свежем воздухе - пробежки по утрам, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах. Дети будут в восторге от многочисленных аттракционов и Детской железной дороги. А о том, как важны тишина и свежий воздух лесопарка для людей в возрасте, и упоминать не стоит!

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога
Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

Рядом с комплексом работают спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.

Все необходимое для активной и здоровой жизни будет рядом!

Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности
Для активного и здорового образа жизни у жителей "Парка Челюскинцев" будут все возможности

И при этом вы получаете все преимущества центра Минска!

В непосредственной близости - школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Пешком можно прогуляться до Комаровского рынка - в одну сторону, или до торгово-развлекательного "Дана Молл" - в другую. Или воспользоваться велосипедом, ведь на тротуарах проспекта размечены велодорожки!

В комплексе "Парк Челюскинцев" все продумано до мелочей! Территория будет огорожена и оборудована современной системой видеонаблюдения. Прямо в комплексе откроются два детских сада, расположатся удобные паркинги и места для парковки автомобилей.

Множество преимуществ и у дома №7, где сегодня можно приобрести квартиры на лучших летних условиях от застройщика!

Дом №7
Дом №7

Начнем с того, что это полностью готовый дом, а значит, долго ждать новоселья не придется! Сразу после заключения договора вы можете получать ключи, делать свой идеальный ремонт - и готовиться к переезду!

При этом локация у дома просто идеальная - в первой линии от границ зеленой зоны, в глубине комплекса. Буквально у подъезда - вход на одну из главных аллей парка Челюскинцев.

Несомненный плюс - современные архитектурные решения. В доме 25 этажей, и все квартиры свободной планировки. Сколько и каких будет комнат в будущей квартире, в каком стиле - решать вам.

Площадь квартир - от 38 до 78 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков - 3 метра, на всех остальных - 2,7 метра

Какую бы квартиру вы ни выбрали - она будет наполнена светом! В каждой комнате предусмотрено панорамное окно либо застекленная лоджия. При этом легкая бронзовая тонировка создает определенную приватность жилого помещения и отсекает ненужный ультрафиолет.

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство - приезжайте, смотрите и убедитесь в этом сами!
Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство - приезжайте, смотрите и убедитесь в этом сами!

Хочется чего-то особенного? Тогда выбирайте квартиры на втором этаже дома №7 - с приватными открытыми террасами, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Выйти утром с чашечкой кофе и оказаться буквально под сенью леса - далеко не каждый загородный коттедж предоставляет такие возможности!

Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками - и в этом вы сможете сами убедиться при посещении дома № 7, выходя на террасу второго этажа
Приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками - и в этом вы сможете сами убедиться при посещении дома № 7, выходя на террасу второго этажа

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

На эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением
На эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже здания, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

Три лифта OTIS быстро и бесшумно домчат на любой этаж.

В просторном и светлом лобби, которое расположено на втором этаже здания, находится стойка для консьержа, уютная зона встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.

Администратор перед началом осмотра квартир встретит Вас в просторном и светлом лобби в эко-стиле
Администратор перед началом осмотра квартир встретит Вас в просторном и светлом лобби в эко-стиле

Первый этаж - это открытая гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны.

Все эти преимущества и делают дом №7 таким привлекательным. Приезжайте, посмотрите и успейте приобрести здесь квартиру, пока выбор и условия самые лучшие!

А вместе с уютным и светлым жильем можно выбрать и помещение для вашего успешного бизнеса!

На первых двух этажах дома №1 комплекса "Парк Челюскинцев" расположены современные мультифункциональные коммерческие помещения с площадью от 35 до 115 квадратных метров и отдельным выходом на проспект Независимости. Вы сможете реализовать практически любую свою бизнес-идею и получить немалый доход от сдачи такого помещения в аренду. Очень выгодная инвестиция!

По соседству, на улице Макаенка, в этом году будет достроен торговый центр с паркингом, в котором предусмотрены места для 999 автомобилей.

Многие уже успели выгодно вложиться в "Парк Челюскинцев"! Например, в доме "Вог", который был введен в строй на первом этапе строительства, вовсю работают кафе и магазинчики.

Кстати, в комплексе застройщика - "Маяк Минска" - все коммерческие помещения уже полностью раскуплены. А стоимость их квадратного метра после полного завершения строительства выросла более чем в два раза! Какой еще финансовый инструмент позволит увеличить сбережения вдвое за такой короткий срок?

В доме №1 первые два этажа - сплошной ряд помещений коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости
В доме №1 первые два этажа - сплошной ряд помещений коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости

Выбирайте удобный вам день и время - с 9 утра до 21 вечера - и приезжайте выбирать свою готовую квартиру, где все будет так, как вы мечтаете!

Каким будет ваш новый адрес прописки? Дом №7 по адресу: ул. Макаенка, 12Л в самом экологичном комплексе столицы "Парк Челюскинцев"?

А может быть, дома "Рафаэль" или "Гоген" на ул. Франциска Скорины, 5 прямо у Национальной библиотеки в комплексе "Маяк Минска", где остались последние квартиры?

Посмотрите и то, и то - и выберите свой вариант! Условия покупки сейчас самые лучшие!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе "Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также вы можете обратиться за консультацией к региональным менеджерам сразу в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно.

Номер для связи через мобильных операторов: 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Парк Челюскинцев" и "Маяк Минска". Приезжайте, смотрите и выбирайте вашу лучшую квартиру в столице на лучших летних условиях!

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