ГПК: число нелегальных мигрантов на границе с Литвой возросло в 17 раз

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала текущего года Государственным пограничным комитетом отмечается определенный рост числа мигрантов, предпринимающих попытки незаконного следования в страны Евросоюза. Как правило, это граждане из нестабильных регионов, где продолжаются вооруженные конфликты или сформировались существенные проблемы в экономике. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

"Стимулированию нелегальных миграционных процессов в немалой степени способствовало открытие границ некоторыми странами на фоне ослабления карантинных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, а также установившиеся благоприятные погодные условия. Отмечаем, что это общая тенденция в регионе, в том числе в сопредельных государствах, - сообщил Антон Бычковский. - В целом, исходя из итогов четырех месяцев 2021 года, число незаконных транзитных мигрантов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросло более чем в два раза - с 50 до 115 - и уже превысило показатели за весь 2020 год. Наиболее проблемная ситуация складывается на границах с Литвой и Польшей, где фиксируется наибольшее число попыток нарушений. Для примера, в текущем году число задержанных нелегальных мигрантов на границе с Литвой возросло в более чем 17 раз - с 5 до 89".

Что касается основной категории мигрантов, то тут тоже отмечены определенные изменения. Так, если в 2020 году ее составляли, как правило, граждане Кубы, то в текущем году более 70% - граждане Ирака.

В настоящее время работа ГПК по пресечению незаконной транзитной миграции ведется на системной основе. Об этом свидетельствует то, что уже в текущем году органами пограничной службы пресечено 12 каналов нелегальной миграции. Возбуждено пять уголовных дел за ее организацию, задержаны десять организаторов и пособников.

"Вместе с тем на сегодняшний день не только нелегальная миграция представляет опасность для пограничной безопасности Беларуси. С учетом современных условий обстановки основные усилия органов погранслужбы сосредоточены на недопущении въезда на территорию страны лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, а также ввоза опасной контрабанды (оружия, наркотиков), - отметил официальный представитель ГПК. - Госпогранкомитет также отмечает дифференцированный подход литовской стороны к расследованию фактов задержаний иностранных граждан. В случаях с нелегальными мигрантами литовские коллеги инициируют диалог и ведут переговоры по решению вопросов. Это представляет для них особый интерес. Однако по иным фактам задержаний и нарушений коммуникация зачастую отсутствует. В том числе это касается различных категорий лиц, которые, нарушив законодательство о государственной границе, продолжают находиться на территории Литовской Республики, запросив убежище".

На сегодняшний день белорусской стороной проводятся мероприятия по совершенствованию охраны белорусско-литовской границы и борьбе с транзитной незаконной миграцией в пределах имеющихся возможностей. Одновременно в рамках сотрудничества с литовскими коллегами Госпогранкомитет выражает готовность к дальнейшей реализации проектов международной технической помощи, которые позволят повысить надежность охраны границы на этом направлении. Этому будет способствовать и эффективный двусторонний диалог в целях обсуждения и решения возникающих вопросов в сфере обеспечения надежной охраны совместной границы.

Антон Бычковский подчеркнул, что органами пограничной службы предпринимаются все меры по организации надежной охраны границы и обеспечению пограничной безопасности Беларуси.-0-