ГПК: число ожидающих въезда в страны Евросоюза грузовиков сокращается

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число грузовиков, ожидающих въезда в страны Евросоюза, сокращается. Ситуация полностью контролируема, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"Вместе с тем только четыре из десяти европейских пунктов пропуска за минувшие сутки принимали грузовики без задержек", - отметили в ГПК.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 55% - приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (со стороны Беларуси - "Каменный Лог"), а наибольший - 105% - также на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский - "Видзы").-0-