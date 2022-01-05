ГПК: количество фур на границе с Литвой и Польшей продолжает расти

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество грузовиков на границе с Литвой и Польшей продолжает расти. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Общее количество фур в литовском направлении увеличилось на 37%. Маршрут через "Шальчининкай" (с белорусской стороны "Бенякони") остается самым загруженным. Здесь оформления ожидают около 450 грузовиков.

На пути в Польшу количество скопившегося транспорта увеличилось на 18%. Больше всего автомобилей фиксируется на маршруте через "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица") - более 230 фур.

Пункт пропуска "Кузница Белостокская" остается закрытым уже около двух месяцев, что снизило пропускную способность всего направления, а также увеличило нагрузку на другие маршруты следования в Евросоюз.

За минувшие сутки на пути в Латвию количество фур не изменилось. На белорусско-латвийской границе, по данным на 10.00, перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 50 грузовиков.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 110 большегрузов, "Каменный Лог" - более 280, "Бенякони" - свыше 450, "Привалка" - более 370 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" выезда ожидают более 230 фур, "Козловичи" - свыше 50.-0-