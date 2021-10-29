ГПК: литовские силовики избивают беженцев и отбирают деньги

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовские силовики наживаются на беженцах: избивают и отбирают деньги. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"28 октября литовские силовики доставили со своей территории и вытеснили к границе группу граждан Ирака. По словам иностранцев, литовские правоохранители обнаружили их в лесу - всего в группе было 37 беженцев. Затем забрали у них деньги, паспорта и мобильные телефоны, били дубинками по ногам и электрошокерами в шею. Перед тем как привезти беженцев к границе, литовские силовики разделили группу на две", - рассказали в ГПК.

В ведомстве уточнили, что 20 граждан Ирака насильно доставили на линию границы и угрожали застрелить, если встретят их снова в Литве. Судьба остальных беженцев из группы неизвестна.-0-