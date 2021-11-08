ГПК: многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", - рассказали в ГПК.

Белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали.-0-