ГПК: на территории приграничных с Украиной районов находятся более 1,5 тыс. паломников-хасидов

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По имеющейся в Госпогранкомитете информации, на территории приграничных с Украиной районов находятся более 1,5 тыс. евреев-хасидов, которые планировали попасть в сопредельное государство в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"Кабинетом министров Украины в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции до 29 сентября введены ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства. Пограничная служба сопредельного государства отказывает во въезде иностранцам, в том числе лицам указанной категории, следующим как в составе организованных групп, так и по отдельности", - рассказали в ГПК.

В ведомстве добавили, что с белорусской стороны пересечение границы на выезд из страны не ограничено.-0-