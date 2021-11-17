ГПК: на участке границы с Литвой продолжаются попытки насильственного вытеснения беженцев

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17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке границы с Литвой продолжаются попытки насильственного вытеснения беженцев, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Прошедшей ночью 17 ноября литовские пограничники предприняли зверскую попытку вытеснить граждан Ирака на территорию Беларуси. "Инцидент произошел на участке пограничного поста "Клевица" Сморгонской погрангруппы. На видео зафиксировано, как пограничник сопредельного государства жестоко избивает лежащего на земле мигранта, а затем спускает на него собаку, которая кусает за ногу человека и начинает разрывать спальный мешок", - добавили в ведомстве.-0-