ГПК не исключает провокационных действий Польши для оправдания применения физической силы к беженцам

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранцы, находящиеся вблизи границы с Польшей, заявляют о намерении попасть на территорию сопредельной страны и реализовать свое право на подачу прошений о предоставлении статуса беженца в ЕС. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Все эти люди, в том числе женщины и дети, не представляют угрозу безопасности и не ведут себя агрессивно. По рассказам самих беженцев, они самоорганизовались в такую многочисленную группу, чтобы исключить насильственное вытеснение польской стороной, а также привлечь внимание международной общественности к действиям Польши в части несоблюдения прав человека, - отметил он. - С учетом заявлений официальных лиц Польши о концентрации вооруженных сил и техники вблизи границы, не исключаем провокационных действий польской стороны, направленных на оправдание применения физической силы и спецсредств в отношении беженцев".

По словам Антона Бычковского, подразделения органов пограничной службы в текущей ситуации действуют в соответствии со складывающейся обстановкой и несут службу в усиленном режиме. Проводимые мероприятия направлены в первую очередь на обеспечение безопасности в районе нахождения группы беженцев, недопущение провокаций и кризисных ситуаций. При этом пропуск лиц и транспортных средств через международные пункты пропуска осуществляется в штатном режиме.

Как ранее сообщалось со ссылкой на ГПК, многочисленная группа беженцев с вещами следовала вдоль трассы к границе с Польшей. "Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей", - рассказали в ведомстве. Белорусской стороной принимались необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали.-0-

Фото Леонида Щеглова